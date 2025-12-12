Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 402 kişinin yargılandığı İBB davasında ilk duruşması 9 Mart'ta görülecek. Tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İddianamede; İmamoğlu hakkında "örgütün kurucusu ve lideri" ifadeleri kullanılarak 142 ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi.
İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsinin istendiği 3 bin 700 sayfayı aşan iddianame, sunulduğu İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.