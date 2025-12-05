İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 105 tutuklu sanık hakkında İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk tutukluluk değerlendirmesini yaptı.
Mahkeme sanıkların ayrı ayrı tutukluluklarının devamına karar verdi. Böylece dosyadaki kimse hakkında tahliye kararı verilmedi.
SORUŞTURMA
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB iddianamesi hazırlanmıştı.
İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu, 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanmıştı.
Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İddianamede; İmamoğlu hakkında "örgütün kurucusu ve lideri" ifadeleri kullanılarak 142 ayrı suçtan cezalandırılması talep edilmişti.
3 bin 700 sayfayı aşan iddianame, sunulduğu İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.