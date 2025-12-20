Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, İBB iştiraki Medya AŞ’nin Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in 13 Mart’ta yurt dışına çıkmak üzereyken pasaportuna el konulduğu, bunun ardından 14, 15 ve 18 Mart’ta üç ayrı kez savcılığa başvurarak ifade vermek istediği ancak ifadesinin alınmadığı belirtildi.

Dilekçeye göre Türker, 19 Mart’ta aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

'4 GÜN DEPODA TUTULDU, ÇIPLAK ARANDI' İDDİASI

Avukatlar, Türker’in gözaltında “depo” olarak tanımlanan bir yerde 4 gün tutulduğunu ve bu süreçte çıplak aramaya tabi tutulduğunu ileri sürdü.

Türker’in 23 Mart’ta tutuklandığı, sonrasında yapılan tahliye başvurularının ise reddedildiği kaydedildi.

Dilekçede, Türker’in hukuka aykırı muamelelerle gözaltında tutulduğu ve tutukluluğun devamına ilişkin incelemelerde müdafi yardımından yararlandırılmadığı, avukat dilekçelerinin dikkate alınmadığı, kararların zamanında tebliğ edilmediği iddialarına yer verildi. Ayrıca, isnat edilen konuların ihalelerle ilgili olduğu, delillerin toplanmış olması nedeniyle tutukluluğun sürdürülmesinin ölçüsüz olduğu savunuldu.

100 BİN LİRA TAZMİNAT TALEBİ

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre avukatlar, Türker’in tahliyesini ve 100 bin TL manevi tazminat ödenmesini talep etti.

ÖZEL DE SON MİTİNGDE BAHSETTİ

CHP'nin 23 Mart’ta tutuklanan Cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 76'ncısı durağı Edirne oldu. Özel bugünkü mitingde Pınar Türker'in yaşadıklarından bahsetti.