İBB soruşturmasında tutuklanan ve haklarında dün tahliye kararı verilen 19 kişiden 11'i hakkında yakalama kararı verildi. CHP'li Günaydın hakkında yakalama kararı çıkarılanlar için tutuklama kararı verildiğini duyurdu.
Savcılığın itirazı sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler şöyle:
Çağatay Takaoğlu
Engin Gönül
Onur Gülin
Bulut Aydöner
Doğukan Arıcı
İlkay Onok
Savaş Can
Fikri Murat Demir
Faruk Ceyhan
Arzu Can
Burak Arslan
TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
CHP Grup Başkanvekili Günaydın, "İBB soruşturması kapsamında dün serbest bırakılan 19 kişiden 11'i savcılığın itirazı üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nce yeniden tutuklanmasına karar verildi" açıklamasını yaptı.