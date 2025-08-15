Son Dakika Haberi... Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 2019 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, Beyoğlu özel kalem müdürü, İnan Güney‘in koruması, Kültür AŞ. ve Medya AŞ. çalışanlarının aralarında bulunduğu hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüpheli var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında;

Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verilerileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”