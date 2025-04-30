İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda yeni gözaltılar yaşandı. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli de gözaltına alındı.

Başelli savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ERDOĞAN DÖNEMİNDE TERFİ ALDI

Meslek hayatına 1982 yılında İstanbul Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde zabıta memuru olarak başlayan Başelli, 1987 yılında Zabıta Komiser Yardımcılığına, Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönem içerisinde 1996 yılında ise İBB Zabıta Komiserliği görevine terfi etti.

21 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürlüğü görevine atandı.

5 BELEDİYE BAŞKANI İLE ÇALIŞTI

Nazan Başelli İBB kariyeri döneminde toplam beş başkan ile çalıştı. Başelli'nin kariyerinde Bedrettin Dalan, Nurettin Sözen, Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş ve Ekrem İmamoğlu Belediye başkanlığına seçildi. Aynı zamanda Belediye başkanlığına vekillik yapan Ali Müfit Gürtuna, Mevlüt Uysal ve Ali Yerlikaya dönemlerinde de Başelli görevini sürdürdü.

NAZAN BEŞELLİ NE İLE SUÇLANIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.