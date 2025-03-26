İBB, sosyal medya ve bazı haber mecralarında yer alan iki temel iddiaya karşılık detaylı bilgi vererek kamuoyunu bilgilendirdi.

“BLOOMBERG YARIŞMASINDAN ALINAN ÖDÜL GİZLENDİ” İDDİASI

İBB, 2022 yılında “Askıda Fatura” projesiyle Bloomberg Global Mayors Challenge yarışmasını kazanarak 1 milyon dolar ödül aldığını, bu ödülün hem yarışmanın resmi web sitesinde hem de İBB’nin internet sitesinde açıkça yer aldığını belirtti. Bazı çevrelerin, yarışmadan yüksek miktarda para kazanıldığı halde sadece 1 milyon lira alındığının gösterildiği yönündeki iddiası yalanlandı.

“KİŞİSEL VERİLER SATILDI” İDDİASI

İBB ayrıca, "İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi" projesi kapsamında kişisel verilerin yabancı şirketlere satıldığı iddialarına da yanıt verdi. Açıklamada, söz konusu proje kapsamında USTDA’dan alınan hibeyle, hiçbir maliyet üstlenmeden bir Veri Analitiği Platformu kurulduğu ifade edildi. Hibeye ilişkin ödeme, USTDA’nin kendi standartları gereği doğrudan hizmet alınan firmaya yapıldı.

Verilerin yalnızca anonim trafik ve ulaşım bilgileriyle sınırlı olduğu, hiçbir kişisel verinin kullanılmadığı vurgulandı. Veri güvenliğinin, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ve rehberine uygun şekilde sağlandığı ve tüm verilerin İBB veri merkezinde güvenli biçimde saklandığı belirtildi. Ayrıca projenin, 2022 yılında İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından incelendiği ve herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği vurgulandı.