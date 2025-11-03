Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Haziran 2022 tarihli ve Yerlikaya imzalı kararı kamuoyuna sundu. Belgeye göre, İBB Bilgi İşlem Dairesi’ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, “zafiyet tespit edilmediği için işlem yapılmasına yer olmadığı” yönünde bir değerlendirme yapıldı.

Günaydın paylaşımında, “Dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından 23 Haziran 2022 tarihinde verilen olurla, İBB Bilgi İşlem Dairesi’nden veri sızdırıldığı iddiasına ilişkin yapılan incelemede herhangi bir güvenlik zafiyetine rastlanmadığı belirtilmiş ve işlem yapılmamasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu belgede, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner hakkında da herhangi bir idari işlem yapılmasına gerek olmadığı yönünde bir tespit yer alıyor.