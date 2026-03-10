İBB Davası kapsamında duruşma salonunda çekildiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri’de bulunan 1 No’lu duruşma salonunda kaydedildiği ileri sürülen görüntülerin internet ortamında dolaşıma girmesi üzerine re’sen harekete geçti. Soruşturma kapsamında görüntüleri çeken veya paylaşan kişilerin belirlenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla; Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında 5237 sayılı TCK’nın 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Öte yandan, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 sanıklı davanın ilk duruşması dün gerçekleştirildi. Silivri’de görülen davanın ilk celsesinde mahkeme salonunda zaman zaman tansiyon yükseldi.

Duruşma sırasında İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında yaşanan tartışmanın ardından savunma tarafından yapılan “reddi hâkim” talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.