İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın göğüs bölgesinde şiddetli ağrı ve spazm yaşaması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Kalp krizi ihtimalinin değerlendirilmesi sonucu hastaneye götürülen Polat’ın burada tetkiklerinin yapılacağı belirtildi. TUTUKLULUK SÜRECİNDE DE RAHATSIZLANMIŞTI Mahir Polat, İBB’ye yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Polat’ın tutukluluk sürecinde kalp rahatsızlığı, hipertansiyon, diyabet ve uyku apnesi gibi sağlık sorunları bulunduğu belirtilmişti. SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ Sağlık durumunun cezaevi koşullarında takip edilmesinin güçleşmesi üzerine Polat, cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınmıştı. Bir süre ev hapsinde kalan Polat’ın daha sonra bu tedbiri kaldırılmış ve görevine dönmesinin önü açılmıştı.

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