İBB açıklamasında şunlar kaydedildi:
“İBB Genel Sekreteri ve yardımcıları kriz merkezinde görevlendirildi. Muhtarlıklar, valilik ve ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon kuruldu. Teknik ekiplerin izinleri iptal edilerek sahaya sevkleri yapıldı. 1500 personel ile 24 saat hizmet verildi. 606 yeşil alanda 260.000 kişi kapasiteli barınma alanları oluşturuldu. 59 İBB spor tesisi ve 203 okul bahçesi vatandaşların kullanımına açıldı. 54 bin kumanya ve 54 bin şişe su dağıtıldı. Mobil tuvaletler ihtiyaç noktalarına konuşlandırıldı. İSPARK alanları geçici barınma ve toplanma alanı olarak kullanıma açıldı. Kültür merkezleri vatandaşlara açıldı.”