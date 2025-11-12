İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan ve 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, uluslararası medyada kapsamlı değerlendirmelere konu oldu.

Dünyanın önde gelen yayın organları, davayı Türkiye’nin demokratik standartları, hukuk devleti niteliği ve seçim rekabetine ilişkin kritik bir sınav olarak gördüklerini yazdı.

İddianamenin 3 binden fazla sayfa ve 142 ayrı suçlamadan oluşması, geniş bir siyasi operasyonun parçası olduğu yönündeki yorumları güçlendirdi. Haberlerde, İmamoğlu’nun Erdoğan’ın “en güçlü siyasi rakibi” olduğu vurgulandı.

BBC NEWS: OLAĞANÜSTÜ GENİŞ KAPSAMLI SİYASİ SORUŞTURMA

BBC, iddianameyi “son yılların en geniş kapsamlı siyasi soruşturmalarından biri” olarak tanımladı. Yayında, İmamoğlu’nun 142 ayrı suçlamayla yargılanacağının altı çizilirken, tutuklamanın “son on yılın en büyük protesto dalgasını” tetiklediği aktarıldı.

BBC ayrıca CHP liderliğinden gelen “Bu süreç hukuki değil, tamamen politik” değerlendirmelerine geniş yer verdi.

FINANCIAL TIMES: EŞİ GÖRÜLMEMİŞ CEZA TALEBİ

Financial Times (FT), iddianameyi “İmamoğlu’nun siyaseten tamamen dışlanmasını amaçlayan bir süreç” olarak değerlendirdi. Gazete, dosyada yer alan 160 milyar TL kamu zararı iddiasını olağan dışı olarak nitelendirirken, Mart ayındaki tutuklamanın tetiklediği protestoları ve Merkez Bankası’nın lirayı desteklemek için yaptığı müdahaleleri hatırlattı.

FT, davanın Türkiye’nin siyasi istikrarını ve yatırım güvenliğini uzun yıllar etkileme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.

BLOOMBERG: PİYASALAR SARSILDI, RİSK ALGISI YÜKSELDİ

Bloomberg, davayı ekonomik etkileri üzerinden değerlendirdi. İddianamenin açıklanmasının ardından Borsa İstanbul’da sert kayıplar yaşandığını, 10 yıllık tahvil faizlerinde artış görüldüğünü belirten yayın organı, gelişmelerin yabancı yatırımcıların hukuki öngörülebilirlik konusundaki kaygılarını artırdığını vurguladı.

Bloomberg, davanın CHP içindeki liderlik dengelerini ve İmamoğlu’nun 2028 seçimlerindeki potansiyel rolünü de etkileyebileceğini yazdı.

THE NEW YORK TIMES: YARGI, SİYASETİN ARACI OLDU

The New York Times (NYT), iddianameyi “Erdoğan’ın yargı üzerinde etkisini pekiştirdiği yeni bir örnek” olarak yorumladı. Haberde, savcılığın İmamoğlu’nu “örgüt lideri” olarak tanımladığı ve “şehri saran bir yapı” benzetmesini kullandığı belirtildi.

NYT, İstanbul’un Erdoğan için taşıdığı stratejik ve sembolik öneme dikkat çekerek, İmamoğlu’nun 2019 ve 2024 seçimlerinde elde ettiği başarıların iktidar açısından “psikolojik eşik” oluşturduğunu yazdı.

DER SPIEGEL: KURGULANMIŞ, SAHNELENMİŞ BİR DAVA

Almanya’nın Der Spiegel dergisi, iddianameyi “inszeniert” (sahnelenmiş/kurgulanmış) olarak nitelendirerek suçlamaların “dağınık, tutarsız ve siyasi kaygılardan beslenen bir dosya” görüntüsü verdiğini aktardı.

Dergi, İmamoğlu’nun avukatının, “Bu dava korkudan besleniyor; o korku İmamoğlu’nun Erdoğan’ı yenme ihtimalidir” sözlerine yer verdi. Tutuklamanın ardından ülke genelinde geniş protestoların yaşandığı da haberde hatırlatıldı.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK HUKUK DEVLETİ SINAVI

Uluslararası basının ortak görüşü, davanın yalnızca hukuki bir dosya değil, Türkiye’nin demokratik işleyişi, yargı bağımsızlığı ve seçim rekabeti açısından belirleyici bir süreç olduğu yönünde.

Yayın organları, İstanbul’un kontrolünün Türkiye siyasetinde tarihi bir kırılma noktası olduğunu vurgulayarak, İmamoğlu davasının 2028 seçimlerinin seyrini ve muhalefetin konumunu şekillendirebileceğini belirtti.