Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da 2352 yıla kadar hapsinin istendiği İBB iddianamesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davada a105'i tutuklu, 407 kişi şüpheli sıfatıyla yargılanacak.

İBB iddianamesinin kabul edilmesine ilişkin olarak avukat Hüseyin Ersöz, "Kamuoyunda “iBB Davası” olarak bilinen soruşturmada hazırlanan iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulmuştu. Mahkeme iddianameyi bugün kabul etti ancak henüz tensip zaptı düzenlenmedi. Duruşma tarihi ve tutukluluk incelemesiyle ilgili tensip kararları önümüzdeki günlerde verilecek." açıklamasını yaptı.