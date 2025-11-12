İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddianamenin dün açıklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Silivri Cezaevi'ne kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.
3900 sayfalık İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsi istendi.
İddianamede İmamoğlu 'suç örgütü lideri' olarak tanımlandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün saat 10.30'da Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarını Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.
Özel ziyaretin ardından bu akşam partisinin Sultanbeyli'de düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.