İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 3900 sayfalık iddianamede dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İddianamede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yer verildi. CHP lideri için 'Özgür Özel isimli şahıs' ifadesi kullanıldı.

'İmamoğlu suç örgütü' tanımlaması yapılırken 'örgütün' amacının da CHP'yi ele geçirmek olduğu belirtildi.

İddianamede CHP liderinden 'Özgür Özel isimli şahıs' olarak bahsedildi.

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

“İncelenen görüntülerden de anlaşılacağı üzere suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU isimli şahıs ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların 38. Kurultay ‘da CHP Genel Başkanı Özgür ÖZEL’in yanında Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte yer aldıkları anlaşılmaktadır. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerden de anlaşılacağı üzere Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Resul Emrah ŞAHAN, Şafak BAŞA, Yiğit Oğuz DUMAN ve Necati ÖZKAN isimli şahısların Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın yakın ekibinde bulunduğu ve sözü edilen şahıslar hakkında da soruşturma dosyası kapsamında şüpheli olarak işlem yapıldığı, İsmail Doğan SUBAŞI, Mesut KÖSEDAĞI, Özgen NAMA, Mithat Bülent ÖZMEN ve Nevzat Burak KESİMOĞLU isimli şahısların İBB’de yönetici kadrosunda görevli oldukları hususları da göz önünde bulundurulduğunda şahısların suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte hareket ederek kurultayda yer aldıkları,

"ÖZGÜR ÖZEL İSİMLİ ŞAHIS"

Yine yukarıdaki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunan şüphelilerin ifadeleri ve kurultay görüntüleri birlikte değerlendirildiğinde ise; Sarp YALÇINKAYA’nın ifadesindeki güvenilir kişiler arasındaki toplantıda yer alan kişilerin kurultay toplantısında da yer aldığı, bu hususlar ile birlikte de CHP Başkanlık görevine gelen Özgür ÖZEL isimli şahsa suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte destek verdikleri, bu hususlarında Sarp YALÇINKAYA isimli şahsın itirafçı ifadesini doğrular nitelikte olduğu anlaşılmıştır.”