CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 257 gün sonra hazırlanan İBB İddianamesinin açıklandığı dakikalarda kürsüden Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

'TEK SUÇU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK'

"Aynı anda hem seçimde yolsuzluk yapmış, hem diploması sahte, hem hırsız, hem terörist hem de casus olabilir mi?" diyen Özel, Bunlardan herhangi birini masum birine yapsan büyük bir haksızlık. Ama bunların hepsini bir kişiye yapıyorsan büyük bir suç üstü... Suçu ne? Suçu bu ülkenin bir sonraki Cumhurbaşkanlığına aday olmak. Başka hiçbir suçu yok!" şeklinde konuştu.

Özel'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

'EKREM BAŞKANI'NIN YERİNE HİÇBİRİMİZ ADAYLIK YAPAMAYIZ'

"Gölge bakanlarımızla ülkeyi nasıl yöneteceğimizi anlatacağız. Ekrem Başkanı'nın yerine hiçbirimiz Cumhurbaşkanı adaylığı yapamayız. Onun yerine Cumhurbaşkanlığı adaylığı 2 milyon üyemize emanettir. 15 milyon kişinin aday gösterdiği kişi Cumhurbaşkanı adayımız. Herkes adayına sahip çıkacak arkadaş. 23 Mart'ta gittin, sandık başına geçtin. Ekrem Başkan'a vazifeyi verdin. Sahip çıkacaksın, çünkü onu içeride tutuyorlar. O çıkana kadar onu Cumhurbaşkanı adayı gösteren herkes benim Cumhurbaşkanı adayımdır. Anlaştık mı? Bu kara düzen gidecek, yerine yepyeni adil, çalışanın hakkını alacağı, gelecekten güvence duyulacağı bir düzen kurulacak. Bakan evlatlarını devri gidecek, vatan evlatlarının devri gelecek. Kimse korkmasın çok kötülük yaparlar, eninde sonunda kötüler kazanamaz. Kötüler kaybeder iyiler kazanır, gece kazanamaz güneş doğar gündüz kazanır, tembele karşı çalışkanlar kazanır. Siyasette havlu atmış korkaklara karşı, bu milletiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi kazanır. Cesurlar kazanır. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi memleketlerinize güle güle gidin ve bu seçimi kazanın. Hepinize güveniyorum."