İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) davasının itirafçı sanıklarından TECO Petrolleri’nin sahibi Sarp Yalçınkaya ve Ali Nuhoğlu’nun şirketlerindeki kayyum kaldırıldı. Yerine denetim kayyumu getirildi. Gazete Pencere’den Can Bursalı’nın haberine göre iki isim de şirketlerinde söz sahibi olabilecek. Denetim kayyumunda kararı yönetim kurulu alıyor. Denetim kayyumu uygun bulursa yönetim kurulunun kararı işleme konuluyor.

6 KEZ İFADE VERDİ

Tahliye vaadiye 8 milyon doları avukat Ç.S.’ye teslim eden ancak hapisten çıkamayınca suç duyurusunda bulunan Sarp Yalçınkaya, 14 şirketinden kayyumun kaldırılmasını talep etti.

İtirafçı olarak 6 kez ifade veren ve eylül ayında tahliye edilen Yalçınkaya’nın talebi kısmi olarak kabul edildi.

Bir diğer talep de itirafçı müteahhit Ali Nuhoğlu’ndan geldi. İtirafçı olduktan sonra hapisten çıkan Nuhoğlu, avukatı aracılığıyla kayyum atanan şirketlerinin kendisine iade edilmesini talep etti.

PEHLİVAN REDDETİ

Mahkeme, tıpkı Yalçınkaya’nın talebindeki kararında olduğu gibi Nuhoğlu’nun şirketlerindeki kayyumun ‘denetim kayyumu’ olarak değiştirilmesine karar verdi. Nuhoğlu kamuoyunda “3 villasını 15 milyona İmamoğlu Inşaat’a devreden müteahhit” olarak tanınıyor. Ancak Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, bu iddiayı “Kuyruklu yalan” diyerek belgelerle reddetmişti.

NECATİ ÖZKAN’A RET

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yöneten Öykü Ajans’ın sahibi tutuklu Necati Özkan’ın mal varlıklarıyla ilgili talebini ise reddetti. İBB davasının görüleceği mahkeme, Özkan’ın mal varlığına el konulmasında “Kanuna aykırılık” bulunmadığını belirtti.