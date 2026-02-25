İBB davasının itirafçılarından Servet Yıldırım’ın, Ferhat Mutlu’nun YouTube kanalında verdiği söyleşinin yankıları sürüyor. İBB soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Hüseyin Köksal’ın şoförü olarak dosyaya dahil edilen ve tutuklandıktan sonra itirafçı olan Servet Yıldırım, geçtiğimiz gün iktidara yakın gazetecilerden Ferhat Mutlu’nun YouTube kanalına katıldı. Yıldırım, burada 72 dakikalık bir söyleşi verdi. Programda kullandığı ifadeler tartışma yaratırken, anlatımlarındaki çelişkiler sosyal medyada gündem oldu. Yıldırım’ın Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’na yönelik küfürlü paylaşımları da ortaya çıktı. 5,6 MİLYON TL’LİK SAAT TAKIYOR Yıldırım, yayında Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır’ı rüşvetle suçlarken kolunda Patek Philippe Nautilus model bir saat bulunduğu görüldü. Gazete Pencere’den Tolga Balcı’nın haberine göre, söz konusu saatin güncel satış fiyatının yaklaşık 5 milyon 618 bin TL olduğu belirlendi.

