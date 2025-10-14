İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 9’uncu seçim dönemi 2’nci toplantı yılı Ekim ayı oturumları başladı. Bayrampaşa Belediyesi CHP Meclis Üyesi Seda Türkoğlu Çam, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanması ve ardından yaşanan başkan vekili seçimi süreci üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

Konuşmasında Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonu “siyasi bir şafak baskını” olarak niteleyen Türkoğlu Çam, 13 Eylül sabahı başlayan soruşturmayla 50 kişinin gözaltına alındığını, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve meclis üyelerinin de bulunduğu 26 kişinin tutuklandığını hatırlattı.

“Bu operasyonla en az 26 aile, 26 baba, 26 evlat, 26 insan perişan edildi. Başkanımızın, kaçak bir kafeyi zabıta eliyle yıktığı için rüşvet iddiasıyla tutuklanması akıl dışı. Rüşvet alan biri neden kendi eliyle o yeri yıksın? Bayrampaşa dosyasındaki iddialar boş ve komiktir.”

"MECLİS ARİTMETİĞİNİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Türkoğlu, belediye başkanı ve bazı meclis üyelerinin tutuklanmasıyla meclis çoğunluğunun bilinçli olarak değiştirildiğini söyledi:

“13 Eylül öncesi 20’ye 17 olan meclis aritmetiği, 5 meclis üyemizin tutuklanması, 3’ünün istifaya zorlanmasıyla 12’ye düşürüldü. Bu bir siyasi mühendisliktir. Seçimi kazanamayınca, meclis aritmetiğini mühendislikle ele geçirmeye çalışıyorlar.”

"EDEP YA HU"

CHP’li Türkoğlu, iktidar grubunun seçim sonucuna itirazlarını “Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor” sözleriyle eleştirdi:

“Seçimi kaybedip sonra ‘irademiz gasp edildi’ diyorlar. Kapkaç yaparken yakalanan hırsızın ‘malımı çaldırmam’ demesi gibi. Allah’ın adaleti devreye girdi, kuradan biz çıktık. Ama bunu bile hazmedemediler. Edep ya hu, edep ya hu!”

“Yürütmeyi durdurma kararı hukuksuzdur”

Son olarak mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına tepki gösteren Türkoğlu, kararın kanuna aykırı olduğunu belirtti:

“5393 sayılı Kanun açık: Meclis, birinci başkan vekilinin yokluğunda ikinci, o da yoksa en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Biz kanunu uyguladık. Mahkeme, ‘kanun boşluğu’ var diyerek yürütmeyi durdurdu. Böyle bir gerekçeyle seçim iptal edilemez.”

"MİLLET SİZİ SEÇENE KADAR SEÇİM Mİ TEKRAR EDİLECEK?"

Sözlerini “millet iradesi” vurgusuyla sürdüren Türkoğlu Çam, AKP grubuna seslendi:

“Millet iradesi diyorlar ama istiyorlar ki millet hep kendilerini seçsin. Millet sizi seçene kadar seçimleri mi tekrar edeceksiniz? Oyları, başkanları, hatta şansımızı mı gasp edeceksiniz?”