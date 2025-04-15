İstanbul Planlama Ajansı'nın Mart 2025 Barometresi’nin sonuçlarına göre İBB'nin en beğenilen projesinin Kent Lokantaları olduğunu açıkladı.

Katılımcılara Ekrem İmamoğlu döneminde başlatılan İBB proje ve hizmetleri soruldu. En çok beğenilen hizmetler yüzde 80.8 ile Kent Lokantası oldu.

Kent Lokantası'nı yüzde 79.7 ile İBB öğrenci yurtları, yüzde 79.6 ile de İBB kütüphaneleri takip etti.

Üniversite öğrencilerine burs diyenlerin oranı yüzde 78.7 olurken, Yuvamız İstanbul kreşleri de yüzde 78.1 oranında en beğenilen hizmetler listesinde yer aldı.