12 Ağustos’ta İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 13 kişi, işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 8’i için tutuklama talep edilirken, 5 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istendi.
Gözaltına alınanlar arasında Taner Çetin’in eşi Canan Çetin ve oğlu Örsan Çetin’in yanı sıra Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ve Serkan Gürsoy yer alıyor.