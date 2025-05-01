İBB’ye ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 52 kişiden 26 kişi, yurtdışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı 4 kişi hakkında ev hapsi kararı alındı.
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye götürüldü. Başa’nın ilk etapta tetkiklerinin yapıldığı öğrenildi.
EV HAPSİ VERİLENLER
Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun ve maden ruhsat vermediği için şikayet edilerek gözaltına alınan Şafak Başa’ya ev hapsi verildi. İş insanı Rasim Kaya hakkında da ev hapsi kararı verildi.
İŞTE TUTUKLANANLARIN LİSTESİ
İSTTELKOM AŞ Genel Md. Melih Geçek, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, Müh. Yakup Öner, İş insanı Mete Mağden, Kültür AŞ Genel Müdür Yrd. Onur Aldı ve Erdinç Çolak, Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya, Boğaziçi İmar Müdürü Hakan Karaköse, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür AŞ. Reklam Şefi Metin Bal, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, Zabıta Müdürü Nazan Başelli, Kültür AŞ. Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu.
ADLİ KONTROL
Eski Emlak Yönetimi Daire Bşk. Ali Ayçiçek, İSKİ Genel Müdür Yrd. Begüm Çelikdelen, İmar İnşaat Danışmanı Sinan Akçiçek, İSKİ Daire Bşk. Adem Şanlısoy, Eski İmar A.Ş Müdürü Onur Soytürk.