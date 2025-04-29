İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Danışmanlığı, soruşturmaya yönelik iddialara ilişkin "Yalanlar ve Gerçekler" başlıklı yeni bir açıklama yaptı.

İBB tarafından yapılan son açıklamada açıklamada, "Ekrem İmamoğlu’nun lideri olduğu suç örgütünün, Beykoz’daki bir rezidansta lüks araçlar sakladığı ortaya çıktı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

İBB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yalan: Ekrem İmamoğlu’nun lideri olduğu suç örgütünün, Beykoz’daki bir rezidansta lüks araçlar sakladığı ortaya çıktı yalanı.

Gerçek: Paylaşılan görüntülerdeki lüks araçların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almış bir iş insanı olarak bilinen Murat Kapki’ye ait olduğu iddia edilmektedir. Bu araçların yer aldığı garajın, lüks otomobil meraklıları tarafından ortak kullanılan bir alan olduğu bilinmektedir. Görüntülerdeki diğer araçların ve söz konusu garajın dosyada adı geçen kişilerle bir ilgisi bulunmamaktadır. Dosyada adı geçen kişilere ait olduğu gerekçesiyle bu tür araçlara el konulmuş olduğu iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır.

Durum böyleyken, bazı yayın organlarının bu görüntüleri, Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirerek sunması ise çirkin bir algı operasyonudur. İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ne Murat Kapki ile ne de söz konusu araçlarla en ufak bir bağı yoktur.