Ekrem İmamoğlu, örgüt yöneticisi olarak yargılandığı İBB davasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu’nun, AKP’li Bakan Murat Kurum’un İstanbul seçim kampanyasına 41 milyon lira aktardığını açıkladı. İmamoğlu’nun açıklamasına göre Murat Gülibrahimoğlu, iktidar yanlısı Akit’e 5 milyon, AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne 53 milyon lira para gönderdi.



AKP'Lİ BELEDİYELER



İmamoğlu’nun mahkemede açıkladığı bilgilere göre Gülibrahimoğlu’nun diğer şirketi Güney Cebeci Madencilik tarafından yine Akit’e hem de 19 Mart operasyonlarından sonra 5 milyon lira daha gönderildi. İmamoğlu, Akit’e toplamda 15 milyon lira gönderildiğini belirtti.



“Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketlerinden AK Partili Esenler, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Fatih Sultangazi gibi belediyelere defalarca para transferi var. Bu paralar ilçe belediyelerine neden gönderilir?” diye soran İmamoğlu, 2024 yerel seçimlerinden kısa süre önce yine Gülibrahimoğlu’nun Kuzey İstanbul Modern Şirketi’nden AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’un kampanyasını yapan Kanyon Reklam Prodüksiyon şirketine 41 milyon 666 bin lira yolladığını da açıkladı.



Ekrem İmamoğlu, “İktidara yakın kişilerin yöneticisi veya başkanı olduğu kurum, kuruluş ve vakıflara inanın sayfalarca rakamları göndermiş bir firmadan bahsediyoruz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:



"ERDOĞAN VAKFI'NA DA..."



“Aşağıda Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, haberi bile olmadığı bir araç tahsis etme işi için aylardır yargılanıyor. Benim örgüt yöneticim olduğu öne sürülen kişi ise rakibime böyle bir destek yollamış ama yine de benim yöneticim olmuş. Acaba bu bağışlar gönüllü mü yapıldı yoksa burada bir irtikap şüphesi mi var?” İmamoğlu, Murat Gülibrahimoğlu’nun, Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu vakfa da 2 milyon lira para gönderdiğini açıkladı.



BAKANDAN AÇIKLAMA



Öte yandan İmamoğlu’nun iddiasına Murat Kurum’dan cevap geldi. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır. O kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır. Şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır.”



"RAKİBİME 41 MİLYON AKITANI, BENİM ÖRGÜT YÖNETİCİM YAPTILAR"



Ekrem İmamoğlu, konuşmasının devamında Murat Gülibrahimoğlu’nun rakibine 41 milyon lira akıttığını hatırlatarak şöyle devam etti: “Yani benim seçimimde, rakibimin kampanyasına 41 milyon hatta, 42 milyona yakın ödeme yapan kişiyi benim örgüt yöneticim yaptılar.



İSTEYEN AKP GENEL BAŞKANI



Bunun bu şekilde yapılmasını talep eden kişiyle ilgili şüphem vardı, daha da netleşti. Kesinlikle bana göre AK Parti Genel Başkanı’dır. Ve o dönem Sayın Adalet Bakanı, o dönemin başsavcısı koordinasyonunda ödüllendirilen savcılar da bunu birebir iddia olarak yazdılar Sayın Başkan ve Sayın Heyet.



DÜNYA ÖNÜNDE



Üzüntüyle söylüyorum; Türk adaletini bu duruma düşürüyorlar, bizi dünyaya da rezil ediyorlar. Rakibimi destekleyen biri benim örgüt yöneticim olarak nasıl ifade edilebilir? Ben o rüşvet, irtikap, yağma gibi, “ahtapotun kolları” gibi sözleri söyleyenlere, o sözleri aynen geriye kendilerine iade ediyorum.”