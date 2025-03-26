İBB Meclisi’ndeki oylamada 1. Başkanvekili Nuri Aslan ile Cumhur İttifakı’nın belirlediği İBB AKP Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul aday oldu. 177 oy alan İBB Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan, salt çoğunluğu sağlayarak İBB Başkanvekili seçildi.

İMAMOĞLU'NUN 2017'DEKİ MESAJI...

Nuri Aslan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili olarak seçildiği oylamanın ardından Meclis salonunda, Ekrem İmamoğlu’nun 28 Eylül 2017’deki İBB Başkanı seçimi oylamasındaki sözleri ekrana getirildi.

İmamoğlu, dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın istifaya zorlanmasıyla ilgili kürsüden, “İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hiçbir zaman bir daha meclis içerisinde seçim yapmak zorunda kalmaz. Seçimle gelenlerin seçimle gittiği bir İBB Meclisi oluruz” ifadelerini kullanmıştı.

"İMAMOĞLU'NUN EMANETİNİ ALDIK"

İBB Başkanvekilliğine seçilen Nuri Aslan ilk değerlendirmesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte yaptı. Özel’in ardından söz alan Aslan, “Bizler Ekrem İmamoğlu’nun yol arkadaşları olarak geçici süreyle Ekrem İmamoğlu’nun emanetini aldık. İstanbullunun oylarıyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız en kısa sürede gelecek, emanetine sahip çıkacağız, Genel Başkanımızla birlikte emaneti sahibine teslim edeceğiz” dedi.