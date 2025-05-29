İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında, 23 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile daha sonra olarak 4. dalga operasyonda 27 Mayıs'ta tutuklanan Güngör Gürman, 'etkin pişmanlık'tan yararlanarak tahliye edildi.

Savcılık, Eyüp Subaşı, Kabil Taşcı ve Güngör Gürman’ın adli kontrol ile tahliyesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız da 'Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma ve Rüşvet Verme' suçlarından ayrı ayrı tutuklu bulunan şüpheliler Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 'İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet Verme ve Örgüte Üye Olma' suçlarından ayrı ayrı tutuklu bulunan şüpheli Güngör Gürman 29.05.2025 tarihinde talepleri üzerine alınan ek ifadelerinin yapılan araştırma ve değerlendirmeleri sonrası şüphelilerin durumlarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte olması kanaatine varılmış, şüpheliler hakkında 29.05.2025 tarihinde İstanbul nöbetçi Sulh Ceza hakimliğinden konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkmamak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmeleri talep edilmiş, ilgili mahkemece şüphelilerin tüm suçlardan adli kontrol altına alınarak tahliyelerine karar verilmiştir."