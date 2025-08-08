Gazeteci Barış Terkoğlu'nun YouTube yayınında AKP'li Mücahit Birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında kapsamında tutuklanan Murat Kapki'nin avukatı olduğunu iddia etti.

Bu duyumu aldığını ve kendisine ulaştığını kaydeden Terkoğlu, "İBB dosyasında herhangi birinin avukatlığını yapıyor musunuz diye sordum. Bana şunu söyledi; Murat Kapki'nin avukatlığını yapıyormuş" dedi.

BİRİNCİ İDDİAYI DOĞRULADI

Söz konusu iddianın ardından AKP'li Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'vekalet ilişkisini' doğruladı.

"Değerli dostlar; Barış Terkoğlu'nun benim vekalet ilişkimle ilgili beyanları doğrudur" diyen Birinci, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sadece şu kısmına ek yapacağım. Ben Türkiye'nin bilinen avukatlarından biriyim, dolayısıyla benimle görüşmek isteyen görüşür.

Olayda benden önce 3 kere etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade veren bir şüpheli ile ilgili görüşmek için onsuz olmaz kuralım ise resmi vekaletname şartıdır.

Şüpheli vekaletnameyi çıkarmış ve onunla görüşülmüştür. Olay bundan ibarettir.

Son olarak şunu da hiç karından konuşmadan ifade edeyim. İBB dosyası kapsamında Ekrem İmamoğlu etkin pişman olsun, ifadelerini sarih ve gerçek şekilde versin, vekaletname çıkartması kaydıyla onunla da görüşürüm, avukatı da olurum ve bundan hiç gocunmam."