İBB iddianamesinde gizli tanıktan sonra itirafçı skandalı yaşandı. Kilit isim diye sunulan kişinin 11 suç kaydı ortaya çıktı.

İtirafçı sıfatıyla dinlenen Sarp Yalçınkaya'nın iddiaları iktidara yakın medyada üzerine saatlerce yayınlar yapılmıştı.

Kilit isim olarak sunulan Yalçınkaya'nın 11 suç kaydı ortaya çıktı. Yalçınkaya 6 kez etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade verdi. İddialarının hiçbiri tahliye için uygun görülmedi.

Yalçınkaya'nın ifadeleri iktidar medyasında geniş yer buldu.

SÖZCÜ TV'de Para Politika ve Hayat programına konuk olan avukat İsmail Emre Telci, "Bu dosyanın başından beri karşı karşıya olduğumuz tutarsızlıklardan bir yenisi daha. Biz bu ismi biliyoruz, daha önce de gündeme gelmişti. Kişinin kim olduğundan bağımsız neye yol açtığı önemli." dedi.