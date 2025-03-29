İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında ifade veren açık tanıklardan Oktay Tan’ın 2018 seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı.

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine konu olan tanıklardan Oktay Tan, Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ongun’un kendisinden rüşvet istediğini iddia etti.

Rüşvet iddiasını gündeme getiren Oktay Tan, 2018 seçimlerinde AKP İstanbul milletvekili adayı oldu.

Tan, seçimlerde Berat Albayrak, Nurettin Canikli, Ravza Kavakcı Kan gibi isimlerin de yer aldığı İstanbul 1. Bölge’den aday gösterildi ancak seçilemedi.

Oktay Tan’ın CV’sinde TÜGVA yöneticisi yazıyor.

Oktay Tan'ın beyanlarını haberleştirilmesinin ardından MEDYA A.Ş.’nin tutuklu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tan'ın iddialarına yanıt veren Ongun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

-Adı Oktay Tan; Sabah Gazetesi tanıttı. Kendisi şu an cezaevinde olmamıza sebep olan sözde tanıklardan biri. Oktay Tan; Başkanımızın talimatıyla benim kendisinden rüşvet aldığımı, bir takım isteklerimi karşıladığını beyan etmiş.

-Bu kişiyi hiç tanımıyorum, bir kere bile iş konuşmadım, telefonla dahi irtibatım yok. Peki, bu iftirayı bana bu kadar kolayca nasıl atabiliyor? Belli ki; bu ifadeyi verse de zarar görmeyeceği konusunda güvence verilmiş. Ben yine de kendisine karşı tüm hukuki girişimleri yapacağım. Elbet bu iftiraların hesabını verecek. Haklı olanın vakti de sabrı da çoktur.