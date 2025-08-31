Son dönemde muhalif belediyelere yapılan operasyonlar, müfettiş sorgulamaları ve mahkeme süreçleri, yerel yönetimlerin işleyişini kilitledi. Belediyelere yapılan operasyonların etkisini değerlendiren müteahhitler, bürokratların ‘Başımıza bir iş gelmesin’ kaygısıyla en basit rutin işlemlerde bile imza atmaktan kaçındığını söylediler.

Ekonomik istikrarsızlıkla birlikte toplumsal huzursuzluğa yol açacağı uyarısında bulunan müteahhitler şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye yeni bir sosyo-ekonomik krizle karşı karşıya. Belediyelerdeki tıkanma yalnızca idari bir sorun değil, ekonomiye doğrudan yansıyan ciddi bir krizdir. İmar işleri yapılamıyor. Bürokrat imzayı atmaya korktuğu için kentsel dönüşüm projeleri gecikiyor. Müteahhitler malikleriyle sözleşme kaynaklı sorunlar yaşıyor. Yeni konut üretimi aksıyor. Konutta arz-talep dengesi bozuluyor; kiralar artıyor, konut fiyatları yükseliyor. Operasyonların bürokrasiye etkisinin özellikle İstanbul, Antalya ve Adana’da yoğun yaşandığına dikkat çeken müteahhitler, belediyelere yönelik davaların hızla sonuçlandırılarak belirsizliğin ortadan kaldırılması önerisinde bulundu.