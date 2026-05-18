İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başlatılan soruşturma kapsamında Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü tarafından ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltındaki isimlerden 11'i hakkında tutuklama talep edildi.
Tutuklamaya sevk edilen isimler ise şöyle:
* Ayhan Taş (Daire Başkanı)
* Murat Er (Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü)
* Hakan Çakır (Elektronik Sistemler Müdürü)
* Menderes Çakmak (Mühendis)
* Erkan Kavlak (Tekniker)
* Erkan Koç (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)
* İbrahim Yaşaroğlu (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)
* Muhammet Sertaç Kazıcı (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)
* Niyazi Baştürk (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)
* Zeynep Düşmez (İnform Firması Ortağı)
* İhsan Sabri Kurtuluş (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi)