Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin, 30 Aralık saat 04.15 sıralarında Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.
Otomobilde yaralanan İbrahim Gümüştekin, yanında bulunan kişi tarafından hastaneye götürülmüştü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çevrede 30 adet boş kovan bulmuş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.