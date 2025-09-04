2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile A Milli Futbol Takımı Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Milli Takım, elemelere galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ardından TRT Spor'a konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Takım'da futbolcular arasında sorun olduğu şeklindeki iddialara sert tepki gösterdi.

Hacıosmanoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Önemli olan yakalandığımız fırtınalar değil, geminin limana yanaşması. Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemi bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak ancak vatan hainlerine yakışır."