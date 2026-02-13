1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen manken Demet Şener (47), milli basketbolcu İbrahim Kutluay (49) ile 2005 yılında dünya evine girmişti.

İrem ve Ömer isimlerini verdikleri iki çocuk sahibi olan ikili, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de olaylı bir şekilde boşanmıştı.

"İLK EVLİLİĞİMİN BİTMESİ..."

Demet Şener, geçen gün katıldığı 'Empati' programında hayatının önemli dönüm noktalarından biri olan evlilik deneyimini ilk kez bu kadar açık şekilde anlattı.

Şener, "Büyük bir hayal kırıklığım yok ama ilk evliliğimin bitmesi benim için hayal kırıklığıydı" diyerek duygularını paylaştı.

Eski manken açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: "Çünkü ailemde gördüğüm aile olgusu çok önemli bir şeydi. O olmadı sadece, onu da güzel evlatlarımla telafi ettim."

Demet Şener 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' ve 'aldatıldığını' belirterek boşanma davası açmıştı. Şener, 2018 yılında davayı kazanmıştı.