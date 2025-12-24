Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini kamuoyuna açıklayan Selim ve Keten, bu kez mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Evlilik kararı alan çift hayranlarını da sevindirdi.

EVLİLİK KARARLARINI ORTAK PAYLAŞTILAR

Yeni bir döneme girdiklerini açıklayan ikili ortak bir paylaşım yaparak evlilik kararlarını şu sözlerle paylaştı:

"Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yanımızda olan, olacak herkesin neşesi bol olsun"

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Çiftin evlilik haberi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.