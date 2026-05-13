Bir süredir aile içi miras tartışmalarıyla gündeme gelen İbrahim Tatlıses ve aile üyeleri arasında tansiyon yeniden yükseldi. Ünlü sanatçının aile bireylerini mirasından mahrum bırakacağını açıklamasının ardından başlayan tartışmalar bu kez “tehdit” iddiasıyla yeniden gündeme geldi.

TORUNUNDAN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM

Torun Baran Keçili, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda dedesi tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Tatlıses ailesinde uzun süredir devam eden gerginlik, sosyal medyaya taşan açıklamalarla yeniden gündemin merkezine oturdu. Özellikle miras tartışmaları nedeniyle aile içinde yaşanan krizlerin ardından, İbrahim Tatlıses ile torunu Baran Keçili arasındaki karşılıklı paylaşımlar dikkat çekmişti.

''HAKARETE UĞRADIM''

Son olarak Baran Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dedesi tarafından annesi ve kız kardeşiyle tehdit edildiğini iddia etti. Açıklamasında yaşanan sürecin artık aile meselesi olmaktan çıktığını belirten Baran Tatlıses, konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.

Baran Tatlıses’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, gözler İbrahim Tatlıses cephesinden gelecek açıklamaya çevrildi. Aile içinde yaşanan krizin önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerle gündeme gelmesi bekleniyor.