

Asena, bir dönemin en popüler oryantaliydi... Dansıyla milyonları ekrana kilitliyordu. Kariyerinin tam da en yükselişte olduğu dönemde yolu türkücü İbrahim Tatlıses ile kesişti. Tanışmaları kısa sürede gizli bir aşka dönüştü. Fakat Tatlıses o dönem Derya Tuna ile birlikteydi.

İbo Show'da sahneye çıkan ve dans ettiği hemen hemen her yerde de İbrahim Tatlıses'le görüntülenmeye başlayan Asena, aşk iddialarını birkaç ay reddetti. Ancak ikili sonunda pes etmeye karar verdi, ilan ettiler.

Tatlıses, Asena'ya şarkılar yazdı, koruyup kolladı sorunsuzmuş gibi ilerleyen ilişki kısa sürede çatırdamaya başladı. Defalarca, Tatlıses’in kıskançlığı yüzünden sahneleri bıraktığını söyleyen Asena, o dönem yaşadığı kıskançlık baskısını, "Beni sevdi ama sahiplenmekle karıştırdı" ifadeleriyle anlattı.

Tartıştıkları haberleri sürekli gündeme geldi. Tatlıses, zaman içinde Ayşegül Yıldız ile samimi görüntüler vermeye başlayınca da ipler iyice koptu.

Asena bir gün kameralar karşısında "Ben kimseye köle değilim" diyerek ilişkiyi bitirdiğini açıkladı.

Asena daha sonra bacağından kurşunlandı. O gün bu gündür de ikili tekrar bir araya gelmemek üzere birbirlerini hayatlarından çıkardılar.

Ve İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile 2011'de evlendi.

Asena da 2017'de Hasan Dere ile nikâh masasına oturdu. Ancak her iki evlilik de uzun soluklu olmadı. Tatlıses 2013'te, Asena ise geçen ekim ayında boşandı.

25 YIL SONRA BARIŞTILAR

Asena ve İbrahim Tatlıses yıllar sonra ilk kez İbo Show Yılbaşı Özel programında bir araya geldi.

Tüm Türkiye'nin önünde barışan ve yüzleşen ikili, programda gözyaşlarına boğuldu.

"BUNU BANA NEDEN YAPTINIZ?"

Programa katılan Bülent Ersoy da "Biz sanatkarlar çok duygusal insanlarız. Neden bana bunu yaptınız?" deyip gözyaşlarına boğuldu.

"O DÖNEM ASENA'YI ÇOK ARADIM AMA ULAŞAMADIM"

Tatlıses, "O zamanlar Asena’yı çok aradım ama ulaşamadım" dedi.

Asena da "Her şey zamanında güzel, 25 yıl sonra bir araya geldik. İbrahim Tatlıses, Türkiye'nin en büyük sesi, o bir imparator" diye konuştu.

Programa neden katıldığını da açıkladı: "25 sene öncesini biz hep birlikte yaşadık, güzel anılar biriktirdik. Bu hayat beni büyüttü, olgunlaştırdı ve ben kendi adıma 2026'ya sevgiyle, dostça girmek istedim. Biz 25 yıl önce güzel bir film çevirdik ve bitti. Her ne olursa olsun, sevgiyle, saygıyla, dostça devam etti. Hayatta kimsenin garantisi yok o yüzden kimseyle küs olmayın."

Sürpriz buluşma sonrası İbrahim Tatlıses 'Bebeğim' şarkısını söyledi.