

Oyuncu Perihan Savaş, bir dönem türkücü İbrahim Tatlıses ile aşk yaşamıştı.

1979'da dünya evine giren ve 1982'de boşanan çiftin bu evlilikten Zübeyde Melek adında bir de kızları oldu.

Şimdilerde evli ve iki çocuğu olan Zübeyde Melek, yıllar önce yollarını ayıran annesi ile babasıyla iftarda bir araya geldi.

O anları İbrahim Tatlıses Instagram hesabından "Allah kabul etsin" notuyla paylaştı.

"VURURDU, HEP VURURDU"

Perihan Savaş yıllar önce konuk olduğu bir programda kızına hamileyken İbrahim Tatlıses'in kendisini aldattığını söylemişti:

"İhaneti öğrendiğimde çocuğumu düşürüyordum. Üzüntüden 15 gün hastanede yattım. 4 aylıktı kızım, kaybediyordum kızımı ben."

Tatlıses'i gördüğü şiddet nedeniyle affetmediğini de söyleyen Şavaş "Vururdu hep vururdu. Sadece bana değil herkese vururdu. Onu Allah affetsin. Artık benim için herhangi birisinden farkı yok" ifadelerini kullanmıştı.