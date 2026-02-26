Çocuklarıyla yaşadığı gerilimlerin sonu gelmeyen İbrahim Tatlıses, aile içindeki krizin derinliğini ortaya koyan radikal bir karar aldı. Kızı Dilan ve davalık olduğu oğlu Ahmet’e olan öfkesini dile getiren sanatçı, vasiyetine dair çarpıcı bir çıkış yaptı. Tatlıses, bu iki isme mal varlığından pay vermeyeceğini şu ağır ifadelerle vurguladı:

"Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım."

Evlatlarına Kapıyı Kapattı: "Layık Değiller"

Tatlıses'in bu sert tutumunun ardında, çocuklarının bu mirası hak etmediğine dair inancı yatıyor. Ünlü türkücü, maddi varlığının en küçük parçasını dahi onlarla paylaşmayacağını belirtirken, her iki ismin de sergiledikleri tavırlarla buna "layık olmadıklarını" savundu.

Ailede Bitmeyen Kaos

Daha önce de sık sık karşı karşıya gelen taraflar arasındaki bu son gerginlik, Tatlıses ailesindeki kopuşun geri dönülmez bir noktaya geldiği yorumlarını beraberinde getirdi. Ahmet Tatlı ile uzun süredir devam eden mahkeme süreci ve Dilan Çıtak ile yaşanan kamuoyuna yansıyan tartışmalar, usta sanatçının sabrını tamamen taşırmış görünüyor.