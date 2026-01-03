İbrahim Tatlıses ve Asena'nın yıllar süren küslüğü sona erdi.

Yaşadıkları büyük aşkın ardından 25 yıl boyunca birbirleriyle bir araya gelmeyen ikili, ilk kez 'İbo Show' programının yılbaşı özel çekiminde buluştu.

Bir anda sahneye dans ederek giren Asena'yı karşısında gören İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı, "O zamanlar Asena'yı çok aradım. Ama ulaşamadım" dedi.

Tatlıses’in gözyaşlarının ardından duygulanan Asena ise "Her şey zamanında güzel. 25 yıl sonra bir araya geldik. İbrahim Tatlıses, Türkiye’nin en büyük sesi o bir imparator” diye karşılık verdi.

Önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıkan ünlü oryantal konuyla ilgili konuştu.

Asena muahbirlerin "Sizi bir daha yan yana görür müyüz?" sorusuna "Ben tamamlamam gereken şeyi tamamladım. Artık kendi yoluma bakacağım" yanıtını verdi.