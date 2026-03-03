İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses'in son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Genç ismin boyu takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Paylaşılan görüntülere çok sayıda yorum gelirken, bazı kullanıcılar Elif Ada'nın değişimine şaşırdıklarını dile getirdi.



EDA ERDEM'İ ÖRNEK ALIYOR Voleybola ilgi duyan Elif Ada'nın forma numarasının 14 olduğu ve milli voleybolcu Eda Erdem'i örnek aldığı öğrenildi. Ayşegül Yıldız, paylaşımında ''Yolun hep açık olsun.'' ifadelerine yer verdi.







Türkücü İbrahim Tatlıses, 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile dünyaevine girmişti. Çift 2013 yılında yollarını ayırmıştı. Tatlıses'in bu evliliğinden Elif Ada isimli kızı dünyaya gelmişti.







www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.