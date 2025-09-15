Türkücü İbrahim Tatlıses, gözlerden uzak tuttuğu kızı Gülşen ile bir fotoğrafını ilk kez sosyal medyada "Bu benim Gülşen'im, kimseyle kavga etmez" notuyla paylaşarak arasının bozuk olduğu diğer kızı Dilan Çıtak'a göndermede bulunmuştu.

Öte yandan Gülşen'in geçenlerde paylaştığı kızı Berfin'in doğum günü pozları büyük ilgi görmüştü.

Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nden mezun olan Berfin Karakeçeli'nin eğitimine yurt dışında devam etmeyi istedği ve dünyanın prestijli üniversitelerinden Oxford'a başvuru yaptığı öğrenildi.

Berfin'in bu hamlesi, İbrahim Tatlıses'in yıllar önce söylediği "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık?" sözünü akıllara getirdi.

İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Adalet Durak ile yaptı. Çiftin Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.