14 Mart 2011'de türkücü İbrahim Tatlıses'in ölümden döndüğü saldırının sanıklarından Abdullah Uçmak, hayatını kaybeden bir yakınının cenazesi için cezaevinden çıkarıldı.



Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde cenazeye getirilen Uçmak, burada yakınları ve akrabaları ile hasret giderdi.





TUTUKLULUĞUNA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Uçmak, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 15 yıl önce düzenlenen saldırıda herhangi birinin hayatını kaybetmemesine rağmen aldıkları cezanın hukuka haykırı olduğunu öne sürmüş ve " "Kimse bu ülkede yaralamadan 15 sene ceza yatmadı, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.



Oluşturduğu sosyal medya hesabından belirli aralıklarla fotoğraf paylaşan Uçmak'ın ne zaman cezaevinden çıkacağı ise henüz bilinmiyor.





