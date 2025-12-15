Şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Tatlıses'in şoförü ile asistanına yönelik 14 Mart 2011'de düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi Addullah Uçmak, 14 yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni fotoğraflar paylaştı.

Uçmak, saldırıda herhangi birinin hayatını kaybetmemesine rağmen aldıkları cezanın hukuka haykırı olduğunu öne sürerek " "Kimse bu ülkede yaralamadan 16 sene ceza yatmadı, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.



Oluşturduğu sosyal medya hesabından belirli aralıklarla fotoğraf paylaşan Uçmak'ın ne zaman cezaevinden çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

30'AR YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI



2021 yılında İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun ve Yunus Ayık hakkında Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı'ya yönelik eylemlerinden dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 15 yıl, Tatlıses'in şoförü Hakan Çalışkan'a yönelik eylemlerinden dolayı da yine aynı suçtan ayrı ayrı 15 yıl olmak üzere otuzar yıl hapis cezası verilmişti.