Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son yıllarda dargınlık yaşadığı oğlu Ahmet Tatlıses hakkında savcılığa başvurmuş ve uzaklaştırma kararı talep etmişti.

Ekim ayının sonunda Tatlıses'in başvurusunu karara bağlayan mahkeme, Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takılmasına hükmederken, babasına yaklaşmasını ise yasakladı.

'TÜM MİRASINI 20'Lİ YAŞLARDAKİ BİR KIZA BIRAKACAK'

Söz konusu karara sosyal medya hesabından isyan eden Ahmet Tatlıses, babasıyla arasında yaşananların mal, mülk davası olmadığını belirterek, İbrahim Tatlıses'in tüm mirasını 2021 yılında evlendiği Gülçin Karakaya'ya bırakma kararı aldığını iddia etti.



Öte yandan Tatlıses'in son yıllarda mirasının dağılımına yönelik aldığı kararların diğer evlatları arasında da huzursuzluğa neden olduğu öne sürüldü.

Ahmet Tatlıses'in paylaşımı şu şekilde:

"Ben Ahmet Tatlıses. Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum. Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum. Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı."





