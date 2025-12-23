Baba ve oğul arasında yaşanan kriz bir süredir kamuoyunun dikkatini çekerken, İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıkmıştı. Karar kapsamında Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takılmış, babasına belirlenen mesafeden fazla yaklaşmaması yönünde hüküm verilmişti.

Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından İbrahim Tatlıses’e de elektronik izleme cihazı teslim edildi. Bu sistem sayesinde, belirlenen mesafenin ihlal edilmesi durumunda ekiplerin anında bilgilendirileceği öğrenildi.

HİÇBİR İLETİŞİMLERİ KALMADI

Yaşananların ardından sessizliğini bozan Ahmet Tatlıses, babasıyla yaklaşık bir yıldır hiçbir şekilde görüşmediklerini belirtmişti. Tatlıses, yaptığı açıklamada telefon ya da mesaj yoluyla dahi iletişim kurmadıklarını, farklı şehirlerde yaşamalarına rağmen böyle bir karar alınmasına saygı duyduğunu ifade etmişti.

VEFAT HABERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Aylardır devam eden gerginlik ve karşılıklı paylaşımların gölgesinde Ahmet Tatlıses, son olarak amcasının vefat ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıses, Halil Ağa Tatlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ahmet Tatlıses, paylaşımında cenaze bilgilerine de yer vererek, amcasının öğle namazına müteakip Şanlıurfa Yusuf Paşa Camii’nden kaldırılacağını ve Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda toprağa verileceğini belirtti.