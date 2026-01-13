Geçtiğimiz yıl Bodrum’da kahvaltı sırasında Dilan Çıtak’ın fırlattığı kumandanın “silah sayılması” üzerine başlatılan süreç kamu davasına dönüşmüştü.

Yaşananların ardından İbrahim Tatlıses’in önce kızından şikâyetçi olduğu, daha sonra şikâyetini geri çektiği öğrenilmişti. Ancak dava süreci kamu davası kapsamında devam etti.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE ADLİYEYE GELDİ

tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre; Almanya turnesi kapsamında planlanan iki konserini ifade vermek üzere ileri bir tarihe erteleyen Tatlıses, Bodrum Bitez Adliyesi’ne tekerlekli sandalye ile geldi.

İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'tan şikayetçi oldu - Resim : 1

KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Adliyede verdiği ifadede kızı Dilan Çıtak’tan şikâyetçi olduğunu mahkeme huzurunda dile getiren Tatlıses, ifade işlemlerinin ardından Rusya’daki konseri için yola çıktı.