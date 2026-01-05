Herkes Asena’nın 25 yıl sonra kavgalı olduğu eski sevgilisi İbrahim Tatlıses’in programına nasıl çıktığını konuşurken, Yıldız Tilbe bombayı patlattı. Program esnasında Bülent Ersoy’un “Polat Yağcı, Asena’yı nasıl ikna etti?” sözleri sonrası Yıldız Tilbe’nin el hareketi kameralara yansıdı.







Yıldız Tilbe’nin “İki katı paraya, 2 milyon liraya” dediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

YILDIZ TİLBE'NİN HAREKETİ İFŞA ETTİ



Programda Yıldız Tilbe’nin eliyle para işareti yapması dikkatlerden kaçmadı. İddialara göre Tilbe, kameranın kendisini çekmediğini düşündüğü bir sırada Asena'yı göstererek, kendisine yöneltilen "Nasıl katılmaya ikna oldu?" sorusuna "Para işareti" yaparak yanıt verdi.