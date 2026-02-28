Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses ile çocukları arasındaki sular durulmuyor. "İmparator" lakaplı ünlü sanatçı, kızı Dilan Çıtak ve büyük oğlu Ahmet Tatlı’yı hedef alan son açıklamalarıyla magazin dünyasında adeta deprem etkisi yarattı. Evlatlarına karşı sert bir tavır takınan Tatlıses, miras konusundaki kararını zehir zemberek sözlerle ilan etti.

Tatlıses, bu iki isme mal varlığından pay vermeyeceğini şu ağır ifadelerle vurguladı:

"Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım."

Tatlıses'in bu sert tutumunun ardında, çocuklarının bu mirası hak etmediğine dair inancı yatıyor. Ünlü türkücü, maddi varlığının en küçük parçasını dahi onlarla paylaşmayacağını belirtirken, her iki ismin de sergiledikleri tavırlarla buna "layık olmadıklarını" savundu.

ÇOCUKLARINDAN YANIT GELDİ

Yaşananların ardından Show TV'ye konuşan Dilan Çıtak, babasının kararını değerlendirdi. "İbrahim Tatlıses'e karşı olmadım, onun bana olan tavrına karşıyım" diyen Çıtak, babasına sağlık dileklerini iletti. "İbrahim Tatlıses'i affettim ama o kendisini affetmeme fırsat vermiyor" ifadelerini kullanan Çıtak, kişisel bir hesaplaşma içinde olmadığını belirtti.

Kariyeriyle ilgili Çıtak, şöhretini yalnızca soyadına bağlayan yorumlara karşı çıktı. Küslük döneminde bazı çevrelerin işlerine müdahale ettiğini iddia eden Çıtak, bu sürecin doğrudan babasından değil, etrafındaki kişilerden kaynaklandığını iddia etti. "Polat Yağcı'nın masasında otururken İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna arayıp, 'İdo'ya yapmadığın yatırımı o kıza yapmayacaksın' dediğini biliyorum" dedi.

"İBRAHİM TATLISES'İN KIZI OLMAKTAN GURUR DUYMADIM"

Babasının kimliğini genç yaşta öğrendiğini anlatan Çıtak, "Hiçbir zaman 'beni kabul et' diye bir talebim olmadı. Her zaman geri durdum ve hiçbir zaman İbrahim Tatlıses'in kızı olmaktan gurur duymadım" dedi. Kamuoyuna yapılan açıklamayla birlikte hayatında ani bir değişim yaşandığını belirten şarkıcı, "Çok güzel bir hayatım varken bir anda 'Dilan benim kızım' açıklamasını yaptı. Beni yanına çağırdı, fotoğraflar çekildi. 'Nüfusumuza alıyoruz' dendi." sözleriyle süreci anlattı.

MİRASTAN VAZGEÇECEK Mİ?

Dilan Çıtak, "İlaçlarının verilmediğini düşünüyorum. Yanındayken de ilaçlarının verilmediğine şahit olmuştum. Yanında duran insanların İbrahim Tatlıses'in sağlığıyla işi yok. Yanındaki insanların derdi, İbrahim Tatlıses'in parası" dedi. Miras konusundaki tutumunu ise "Mirastan vazgeçmeyeceğim" sözleriyle netleştirdi.

AHMET TATLISES DE AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Ahmet Tatlıses de babasının açıklamalarına yanıt verdi. Oğul Tatlıses, "Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor" diyerek yaşananların sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Babasıyla görüşmesinin çevresi tarafından engellendiğini savunan Ahmet Tatlıses, mal varlığına ilişkin beyanların gerçeği tam olarak yansıtmadığını iddia etti. "Çok yalanlar söylüyor. Mal - mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor" dedi.

"DEMANS BAŞLANGICI OLABİLİR"

Sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Ahmet Tatlıses, "Demans başlangıcı olabilir, unutkanlık durumları bunun göstergesi" ifadelerini kullandı. Sanatçının yoğun konser temposuna da değinen Ahmet Tatlıses, "Konserlerde İbrahim Tatlıses'i tuvalete bile göndermiyorlar. İlaç veriyorlar tuvalete gitmesin diye. Yardımcısı zaten nikâhlı eşi. Etrafı o paraları cebine indiriyor. Hem evlatlarına hem de kendisine haksızlık ediyor" dedi.