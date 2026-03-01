İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses'le ilgili nefret dolu açıklamalarda bulunarak dikkat çekmişti.

"SENDEN NEFRET EDİYORUM"

2 çocuğuyla da uzun süredir konuşmayan Tatlıses, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret! Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor" ifadeleriyle kızgınlığını bir kez daha ortaya koymuştu.

İmparator aynı zamanda pişmanlığını da dile getirerek, "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" demişti.

"SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"

Ünlü türkücü ayrıca bir programında da iki çocuğuna miras bırakmayacağını söyledi:

"Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü."

"MİRASTAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Tatlıses'in miras açıklaması sonrası gözler çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'e çevrildi. Konuya ilişkin konuşan Dilan Çıtak, "Hiçbir zaman İbrahim Tatlıses'in kızı olmaktan gurur duymadım. Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi.

"DEMANS BAŞLANGICI OLABİLİR"

Ahmet Tatlıses ise dikkat çeken sözler sarf etti. Babasının son açıklamalarını değerlendiren Tatlıses, "Demans başlangıcı olabilir, yaşanan unutkanlık durumları bunun göstergesi olabilir" ifadelerini kullandı.

SEYAHAT DÖNÜŞÜ HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan geçen günlerde İdo Tatlıses, seyahat dönüşü havalimanında görüntülendi.

Gazeteciler, İbrahim Tatlıses cephesinden yapılan açıklamaları ve Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hakkında sorular sordu.

"BEN NEYİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Gazetecilerin 'onları aileden görüyor musunuz?' sorusuna İdo Tatlıses, "Evet tabi ki aileden görüyorum. Ama yaptıkları ve söyledikleriyle ilgilenmiyorum, çünkü ben neyin ne olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.